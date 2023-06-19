Международная акция "Сад памяти" пройдет у Музея Победы 20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международная акция "Сад памяти" состоится в Музее Победы 20 июня. Гости смогут увидеть экспозицию "Zаветам vерны", посвященную участникам спецоперации, сообщает пресс-служба музея.

"Участники акции возложат цветы в Зале Памяти и Скорби Музея Победы, посетят экспозицию "Zаветам vерны", посвященную современным героям России – участникам СВО, и примут участие в акции "Письмо бойцу", – отмечается в сообщении.

Первый раз акция прошла в 2020 году. Ее цель заключается в увековечивании памяти погибших в Великой Отечественной войне, а суть состоит в высаживании дерева в честь погибших. Всего будет высажено 27 миллионов деревьев.

До этого Владимир Путин заявил, что к работе с военнослужащими необходимо привлекать гражданских специалистов. По словам президента, он уже обсуждал этот вопрос с российским министерством обороны. Также глава государства обсудил с участниками встречи систематизацию сбора новых идей по СВО.

Ранее Путин поблагодарил участвующих в СВО добровольцев за мотивацию и их готовность встать на защиту Родины. Он также обратил внимание на героические действия российских военнослужащих в Марьинке.

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