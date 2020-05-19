В метро 97% пассажиров носят маски – Дептранс

Фото: Агентство "Москва"

В настоящий момент 97% пассажиров Московского метрополитена носят защитные маски. Об этом говорится в заявлении департамента транспорта Москвы в Telegram.

"На текущий момент в мосметро в масках – 97%", – сообщили в Дептрансе столицы.

При этом отмечается, что 86% пассажиров подземки находятся в перчатках.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным. Носить защитную маску и перчатки нужно в городском транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД). Данный порядок распространяется и на такси.

Так, несоблюдение масочно-перчаточного режима в городе будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения.

В России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.