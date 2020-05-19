45 заявок на выплаты предприятиям МСП одобрили в Москве

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Отраслевая комиссия при столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития одобрила 45 заявок на выплаты для предприятий малого и среднего бизнеса, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Глава ведомства Алексей Фурсин отметил, что общая сумма субсидий и грантов составит более 50 миллионов рублей. Он подчеркнул, что все предприятия, которые претендовали на выплаты, получат поддержку.
"Больше всего обращений было связано с возмещением расходов на выплату вознаграждений правообладателям франшиз. Ни одной компании не было отказано в предоставлении поддержки", – сообщил Фурсин.
Прием заявок на выплаты предприятиям продлили до 1 июня 2020 года. Оставить обращение, а также уточнить информацию по субсидиям и грантам можно на сайте cashback.moscow.business
Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что более 180 тысяч предпринимателей получили поддержку в размере 1 минимального размера оплаты труда на каждого работника. Всего было одобрено 244,5 тысячи заявок. Общая сумма, которая будет выделена на поддержку предприятий, составит 10,4 миллиарда рублей.
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