Ефимов пообещал изучить предложения по поддержке бизнеса в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель Оперативного штаба по экономике, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов обсудил механизмы применения мер поддержки бизнеса с главами "Деловой России" и "Опоры России".

Президент "Опоры России" Александр Калинин рассказал, что меры, которые реализуют столичные власти, помогают предпринимателям преодолеть этот тяжелейший период.

"Вместе с тем есть отрасли, которые меры не затронули. В их числе – поддержка частной медицины, многие клиники оказались в непростой ситуации, и мы просим московское правительство рассмотреть варианты оказания им помощи. Также бизнес предлагает снизить НДС для организаций общепита и гостиниц", – пояснил Калинин.

Отмечается, что экономика столицы относится к сервисно-ориентированным моделям, поэтому город оказывает особую поддержку обслуживающим отраслям, которые формируют максимальную добавленную стоимость.

Глава "Деловой России" Алексей Репик выразил мнение, что столица оказалась наиболее продвинутым субъектом в вопросе предоставления антикризисных мер.

"Мы на постоянной основе вносим свои предложения по упрощению механизма получения льгот. В штабе по поддержке экономики к нам прислушиваются, надеюсь, в ближайшее время появятся практические результаты этого диалога", – отметил Репик.

Владимир Ефимов подчеркнул, что все три пакета антикризисных мер разрабатывались по итогам обсуждения с бизнесом и предложения деловых объединений также будут рассмотрены.

"Мы внимательно изучим все предложения, в том числе, в части уточнения механизмов оказания поддержки. Мы понимаем, что нам вместе с бизнесом нужно преодолеть период спада в экономике и как можно скорее вернуться к росту", – сказал Ефимов.

Он отметил, что здоровье горожан остается важнейшей задачей, поэтому возвращение предприятий к работе будет постепенным.

Ранее правительство выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших от коронавируса. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Федеральному казначейству, которое предоставит малому и среднему бизнесу субсидии. Поручение дал Владимир Путин.

Условие для получения субсидии – сохранение предприятием не менее 90% работников. По данным кабмина, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.

Кроме того, ранее стало известно, что мораторий на арендные платежи позволит столичным предпринимателям три месяца экономить на расходах. Городские власти разработали и приняли три пакета мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса.