Жители трех домов в Пресненском районе начали переезжать по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жители трех домов в столичном районе Пресненский начали переезжать по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.
В новостройку в Мукомольном проезде, 2, переедут жители пятиэтажек в квартале Камушки, расположенного в центре столицы. Сейчас в округе идет расселение уже 13 домов.
Кроме того, накануне предложения равнозначных квартир получили еще 209 семей.
Ранее сообщалось, что в следующем году столичные власти планируют ввести в эксплуатацию 65 домов по программе реновации. К настоящему времени в эксплуатацию сдали 47 жилых домов, идет строительство 143, а на стадии проектирования находятся еще 63 объекта.
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.
По программе реновации в 2020 году построят 65 домов