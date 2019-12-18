Жители трех домов в Пресненском районе начали переезжать по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители трех домов в столичном районе Пресненский начали переезжать по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

В новостройку в Мукомольном проезде, 2, переедут жители пятиэтажек в квартале Камушки, расположенного в центре столицы. Сейчас в округе идет расселение уже 13 домов.

Кроме того, накануне предложения равнозначных квартир получили еще 209 семей.

Ранее сообщалось, что в следующем году столичные власти планируют ввести в эксплуатацию 65 домов по программе реновации. К настоящему времени в эксплуатацию сдали 47 жилых домов, идет строительство 143, а на стадии проектирования находятся еще 63 объекта.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

