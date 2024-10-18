Более 5,5 тысячи новых энергоэффективных фонарей установлено в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили более 5,5 тысячи новых опор освещения с энергоэффективными светильниками, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Качественное освещение он назвал одним из необходимых условий комфортной городской среды. По его словам, с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось более чем в два раза.

В этом году новые опоры освещения появились на дворовых территориях, детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках междворовых территорий. При этом энергопотребление осталось на прежнем уровне. Такого результата удалось добиться в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники, уточнил Бирюков.

"Продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50%", – сказал заммэра.

Он напомнил, что с каждым годом в столице становится все больше умных фонарей. С 2018 года в городе реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся и новые опоры освещения.

Эти устройства в режиме реального времени передают сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК", и диспетчеры круглосуточно могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва входит в топ-3 самых освещенных городов мира. До 2030 года в городе появится еще около 65 тысяч новых фонарей. Таким образом, подчеркнул мэр, в городе не останется слепых зон и территорий с недостаточным освещением.

Кроме того, планируется установить более семи тысяч систем контрастного освещения на пешеходных переходах, что позволит повысить безопасность на столичных улицах, а бетонные опоры по мере истечения сроков эксплуатации заменят на более легкие стальные конструкции.

Не обошел стороной Собянин и архитектурно-художественную подсветку, количество которой, по его данным, в течение шести лет вырастет с 2 212 до 2 777. Она появится на зданиях, расположенных на вылетных магистралях вне центра Москвы.

С 2025 года все вывески на фасадах зданий в Москве будут обязательно подсвечиваться. Заммэра Владимир Ефимов объяснил, что это необходимо для удобства и достижения единого городского образа.

Нововведение улучшит качество городской среды, повысит комфорт и безопасность граждан в темное время суток, уточнил он. Однако новое правило не будет распространяться на вывески в витринах, окнах объектов, а также на отдельно стоящие информационные конструкции.

