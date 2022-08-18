Открытие флагманской кофейни бывшего Starbucks. Прямой эфир

Флагманская кофейня бывшего Starbucks заработала на Новом Арбате, в доме 11.

В пресс-конференции по случаю открытия заведения приняли участие новые владельцы сети бизнесмен Антон Пинский и певец Тимати.

В марте текущего года Starbucks приостановила деятельность на территории России. В конце мая компания объявила об окончательном уходе с российского рынка.

В начале июля в СМИ появилась информация, что российский бизнес Starbucks может перейти к основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому. Позднее Тимати приобрел все активы американской сети кофеен в России.

Новые владельцы подали заявки с названиями кофеен в Роспатент. Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee – так звучат некоторые из вариантов нового названия.

Сеть ждет ребрендинг, однако в меню планируется сохранить сэндвичи, салаты, пасту, выпечку и десерты, а вот имена на стаканчиках писать перестанут.