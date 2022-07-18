Участок в Тимирязевском районе реорганизуют по проекту "Индустриальные кварталы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Участок в Дмитровском проезде реорганизуют в рамках проекта комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы". После реорганизации на этом месте появится административно-деловой комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, площадь неиспользуемой территории составляет 0,56 гектара. Инвестор вложит в развитие территории примерно семь миллиардов рублей. Благодаря строительству общественно-делового объекта на участке в столице появится 3,5 тысячи новых рабочих мест.
В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максима Гамана уточнил, что в деловом центре, помимо офисов, разместят магазины, банки, кафе и рестораны, а также паркинг.
Ранее сообщалось, что город выставил на аукцион бывшую промзону Южное Бутово. После завершения торгов в рамках проекта "Индустриальные кварталы" территорию промзоны реорганизуют. Благодаря этому в Москве появится 6,3 тысячи новых рабочих мест.
До этого Сергей Собянин сообщил, что в текущем году на развитие территорий столицы без торгов будет выделено 137 гектаров земли. По его словам, их передадут инвесторам, готовым развивать городские территории, строить инновационные центры, производства, школы, детсады и медучреждения.
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