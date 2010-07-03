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12:33

ФОК с футбольным манежем построят у стадиона "Торпедо"

город строительство спорт

12:33

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Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Даниловском районе столицы рядом со стадионом "Торпедо" построят ФОК с футбольным манежем. Фасад здания облицуют алюминиевыми кассетами, которые будут создавать 3D-эффект, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

"Внутри запроектирован тренажерный зал, зал для бокса, где смогут заниматься как дети, так и взрослые, раздевалки с душевыми, буфет, спа-зона, а также футбольный манеж", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, проектировщики не побоялись взять за основу темный цвет, скомпенсировав его узором на главном фасаде.

Общая площадь здания – семь тысяч квадратных метров. Инфраструктура ФОК рассчитана на 288 посетителей.

Ранее сообщалось, что в административно-деловом центре "Коммунарка" планируют построить дворец спорта. А в Кузьминках появится 50-метровый бассейн – он будет частью физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы", куда входят конноспортивная школа, футбольное поле с трибунами на 150 зрителей и тренировочная площадка.

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город строительство спорт

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