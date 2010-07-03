ФОК с футбольным манежем построят у стадиона "Торпедо"

В Даниловском районе столицы рядом со стадионом "Торпедо" построят ФОК с футбольным манежем. Фасад здания облицуют алюминиевыми кассетами, которые будут создавать 3D-эффект, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.
"Внутри запроектирован тренажерный зал, зал для бокса, где смогут заниматься как дети, так и взрослые, раздевалки с душевыми, буфет, спа-зона, а также футбольный манеж", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, проектировщики не побоялись взять за основу темный цвет, скомпенсировав его узором на главном фасаде.
Общая площадь здания – семь тысяч квадратных метров. Инфраструктура ФОК рассчитана на 288 посетителей.
Ранее сообщалось, что в административно-деловом центре "Коммунарка" планируют построить дворец спорта. А в Кузьминках появится 50-метровый бассейн – он будет частью физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы", куда входят конноспортивная школа, футбольное поле с трибунами на 150 зрителей и тренировочная площадка.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.