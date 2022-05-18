Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 22 мая

Мавзолей Ленина, а также захоронения лидеров СССР у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей в воскресенье, 22 мая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны.

Уточняется, что это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию сотой годовщины со дня основания Всесоюзной пионерской организации.

В обычные дни мавзолей работает по вторникам, средам, четвергам и субботам с 10:00 до 13:00. Ранее его закрывали в период с с 23 апреля по 16 мая. Тогда это было связано с подготовкой и празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что 19 мая, в день столетия пионерии, в нижнюю палату российского парламента внесут законопроект о создании единой детско-молодежной организации, которая по своей структуре будет напоминать пионерскую организацию в СССР.

