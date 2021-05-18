Сергунина: Москва подтвердила соответствие международным стандартам устойчивого развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва подтвердила сертификацию по международному стандарту ISO 37120-2018 "Устойчивые города и сообщества", сообщила заммэра Наталья Сергунина. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Независимые эксперты оценили 68 показателей в таких сферах, как экономика, инновации, здравоохранение, образование, транспорт и безопасность. Объективная оценка экспертов и возможность сравнить результаты с другими мегаполисами помогают увидеть со стороны свои преимущества и определить те направления, которые требуют дополнительного внимания", – приводятся в материале слова Сергуниной.
По ее словам, получение данного сертификата позволяет подать заявку на дальнейшую сертификацию по стандартам ISO 37122-2019 "Умные города" и 37123-2019 "Жизнестойкие города".
Кроме Москвы, стандартом ISO 37120 сертифицированы Дубай, Лондон, Барселона, Амстердам, Сидней и Торонто.
Ранее Сергунина сообщала, что столица может достойно провести выставку "Экспо-2030". По ее словам, Москва хорошо подходит для проведения выставки, поскольку может наглядно продемонстрировать научно-технические достижения сразу в ряде областей, в том числе благодаря более чем 130 тысячам технологических компаний.
Россия подала заявку на право проведения "Экспо-2030" в Москве в конце апреля. Тема – "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира". При условии одобрения заявки всемирная универсальная выставка пройдет в Москве с 27 апреля по 27 октября 2030 года.
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