Туристический сервис Russpass наградили за социальный вклад в диджитал-индустрию

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Цифровой туристический сервис Russpass получил награду интернет-премии "Прометей-2021" в номинации "Развлечения, отдых, туризм" за вклад в digital-индустрию и жизнь людей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что награду вручают сайтам, мобильным приложениям, интернет-проектам коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь общества.
Премию присуждают на конкурсной основе, кроме того, она проходит в несколько этапов. Так, специалисты оценивают участников по различным критериям, таким как оригинальность идеи, актуальность, общественный вклад, качество контента, эстетика и общественное признание.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев существования сервиса Russpass им воспользовались уже больше миллиона человек. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, сегодня в нем можно найти больше двух тысяч туристических предложений от 450 партнеров.
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