В мэрии Москвы оценили возможность проведения "Экспо-2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что столице РФ по силам достойно провести выставку "Экспо-2030". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Российская столица обладает достаточными возможностями, чтобы обеспечить проведение всемирной выставки на самом высоком уровне", – заявила специалист.

По словам Сергуниной, Москва хорошо подходит для проведения выставки, поскольку может наглядно продемонстрировать научно-технические достижения сразу в ряде областей, в том числе благодаря более чем 130 тысячам технологических компаний.

Заммэра столицы добавила, что традиционно выставки "Экспо" привлекают более 100 стран-участниц и множество посетителей. Кроме того, подготовка к проведению выставки позволяет создать новые рабочие места.

Россия подала заявку на право проведения "Экспо-2030" в Москве в конце апреля. Тема – "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира". При условии одобрения заявки всемирная универсальная выставка пройдет в Москве с 27 апреля по 27 октября 2030 года.