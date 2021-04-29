Россия подала заявку на право проведения "Экспо-2030" в Москве

19:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россия подала заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международное бюро выставок (BIE).
"Российская Федерация сегодня направила письмо с предложением своей кандидатуры на проведение всемирной выставки 2030 года в Москве. Письмо от премьер-министра России Михаила Мишустина передали генеральному секретарю МБВ Димитрию Керкентзесу заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев и посол России во Франции Алексей Мешков", – говорится в сообщении.
Российская сторона заявила тему "Человеческий прогресс. Общее видение мира гармонии". Если запрос РФ удовлетворят, то "Экспо-2030" проведут с 27 апреля по 27 октября в Москве.
В BIE уточнили, что Россия подала заявку на проведение мероприятия первой. Остальные потенциальные страны могут записаться до 29 октября 2021 года. Из числа претендентов будет выбрана одна страна, которая предоставит площадку для 169 стран.
Выставки проводятся раз в пять лет. В 2020 году "Экспо" должна была состояться в Дубае, однако ее перенесли на октябрь 2021 года. В 2025 году хозяином выступит японская Осака.
Ранее Москва приняла участие в международной выставке MITT. Столица РФ представила свой туристический потенциал и актуальные проекты в данной сфере – Russpass и Safe TravelsDiscover Moscow.
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