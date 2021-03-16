Москва презентует свой туристический потенциал на международной выставке MITT

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство столицы будет участвовать в международной выставке MITT, которая пройдет в период с 16 по 18 марта в выставочном центре "Крокус Экспо". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, город представит на выставке проекты Russpass и Safe TravelsDiscover Moscow, а также самые популярные культурные пространства столицы.
"Даже в сложный для каждого период пандемии мы не останавливали работу по повышению своей конкурентоспособности. Развивая цифровые проекты для туристов, такие как Russpass, город одновременно создавал все условия, чтобы отрасль смогла пережить трудное время с наименьшими потерями", – рассказала Наталья Сергунина.
Заммэра выразила надежду, что теплый сезон в Москве будет продуктивным и добавит бизнесу оптимизма. В день открытия выставки на стенде столицы представят программу Safe TravelsDiscover Moscow – часть глобальной инициативы Всемирного совета по туризму и путешествиям на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Кроме того, 16 и 17 марта на московском стенде представят знаковые культурные площадки города, такие как ВДНХ, Парк Горького, Музей Москвы, Третьяковская галерея и другие. Также все желающие смогут принять участие в викторине от цифрового туристического сервиса Russpass.
Ранее Наталья Сергунина рассказала, что в туристическом сервисе Russpass стали доступны три новые функции.
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