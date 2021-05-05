740 заявок поступило на конкурс "Новатор Москвы" – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице завершился прием заявок на участие в ежегодном конкурсе изобретателей "Новатор Москвы". Всего организаторы приняли 740 заявок, говорится в материале портала мэра и правительства Москвы.
"В 2020-м мы получили 483 заявки на участие, а в этом году — уже 740, в 1,5 раза больше. Каждый проект теперь ждет экспертная оценка. В финал попадут 36 лучших разработок", – пояснила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Больше всего заявок пришло из сферы IT и медицины – по 209 и 152 соответственно.
В зависимости от стадии реализации проекта конкурсом предусмотрено три номинации: "Проект будущего" (инновация только на стадии идеи), "Меняющие реальность" (уже оформились в готовый продукт) и "Лидеры инноваций" (вышли на рынок и получили первую выручку). В каждой из них по шести направлений, связанных с информационными технологиями, медициной, логистикой, экологией, строительством и общественной сферой.
В этом году призовой фонд увеличился с 17,25 до 20,7 миллиона рублей, а вместе с ним и число возможных победителей – с 15 до 18.
Премия "Новатор Москвы" учреждена в 2019 году. Ее присуждают российским инновационным проектам, разрабатываемым в столице. В конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и коллективом до пяти человек.
В начале мая стало известно, что за последние полгода резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва" стали 10 предприятий. Среди них компании, которые занимаются производством лекарств для лечения злокачественных опухолей, аппаратов ИВЛ, комплектующих для электромобилей и микросхем для космических аппаратов.
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