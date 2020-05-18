В Москве самозанятым вернут 495 млн рублей налогов за 2019 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что городские власти вернут 495 миллионов рублей налогов, уплаченных в 2019 году, столичным самозанятым, передает портал мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что выплаты предусмотрены в связи с предоставлением государством защиты подобного рода граждан в периоды кризиса.
"Многие жители Москвы предпочитают самостоятельную профессиональную творческую и интеллектуальную деятельность трудоустройству в какой-либо организации. Статус самозанятого позволяет им делать это легально, платить налоги с дохода, как и другие представители бизнеса, и точно так же получить государственную поддержку и защиту в период кризиса", – рассказал Ефимов.
Он добавил, что выплаты осуществят в соответствии с мерами, которые озвучил Владимир Путин. 11 мая президент России дал поручение вернуть самозанятым средства, уплаченные ими в качестве налогов за 2019 год.
"Озвученные Президентом России меры позволят самозанятым гражданам существенно снизить налоговую нагрузку и использовать сэкономленные средства на сохранение бизнеса", – сообщил Ефимов.
Он подчеркнул, что выплаты предназначены для 194 тысяч человек, который входят в данную категорию и которые заплатили налог в прошлом году. Также Ефимов сообщил, что в настоящее время городскими властями совместно с федеральными органами разрабатываются максимально упрощенные способы возврата налогов самозанятым.
Ранее Ефимов сообщил, что по состоянию на 1 мая в столице зарегистрировано 275 тысяч лиц, принадлежащих к данной категории граждан. Он отметил, что количество самозанятых в Москве увеличилось на 42% с начала года.
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