"Ночь в музее" стартовала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Государственном историческом музее стартовала всероссийская акция "Ночь в музее", сообщает Агентство "Москва".

Замминистра культуры РФ Павел Степанов отметил, что мероприятие проходит уже в 13-й раз. По его словам, оно стало доброй традицией, которая привлекает все большее и большее количество людей в музеи.

"Акция очень интересная, с каждым годом становится все ярче и ярче, и это такой тест для музеев, для того, чтобы открыть новые формы и привлечь большее количество людей, а также удивить тех посетителей, которые неоднократно посещают понравившийся музей", – заявил он.

В акции принимают участие около двух тысяч культурных площадок. Специальные программы готовят картинные галереи и музеи, арт-пространства и театры.

В этом году запланировано более 350 мероприятий, которые пройдут на 200 культурных площадках.