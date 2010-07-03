Составлена карта маршрутов по выставкам акции "Ночь в музее"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Перед акцией "Ночь в музее" департамент культуры и Мосгортур подготовили карту с тремя маршрутами по столичным выставкам. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Каждое путешествие по экспозициям займет около получаса без учета времени, которое горожане и туристы проведут на культурных площадках.

"Разработали карту с тремя маршрутами по наиболее интересным мероприятиям в столичных музеях – "От советского плаката до современной музыки", "От Гоголя до Бурганова", "От джаза до бодиграфа". С помощью таких карт участники акции смогут удобнее планировать свою прогулку, причем предложенные нами маршруты можно дополнять и корректировать", – рассказал гендиректор Мосгортура Василий Овчинников.

Следуя по точкам на карте, жители столицы увидят советские плакаты из частных коллекций, работы в стиле видео-арт, реликвии Гоголей-Яновских и хеппенинг-перформанс.

Тринадцатая по счету акция "Ночь в музее" пройдет в ночь с 18 на 19 мая. Москвичей ждут более 350 экскурсий, мастер-классов, лекций, выставок, концертов и перформансов.

