Составлена карта маршрутов по выставкам акции "Ночь в музее"

Перед акцией "Ночь в музее" департамент культуры и Мосгортур подготовили карту с тремя маршрутами по столичным выставкам. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Каждое путешествие по экспозициям займет около получаса без учета времени, которое горожане и туристы проведут на культурных площадках.
"Разработали карту с тремя маршрутами по наиболее интересным мероприятиям в столичных музеях – "От советского плаката до современной музыки", "От Гоголя до Бурганова", "От джаза до бодиграфа". С помощью таких карт участники акции смогут удобнее планировать свою прогулку, причем предложенные нами маршруты можно дополнять и корректировать", – рассказал гендиректор Мосгортура Василий Овчинников.
Следуя по точкам на карте, жители столицы увидят советские плакаты из частных коллекций, работы в стиле видео-арт, реликвии Гоголей-Яновских и хеппенинг-перформанс.
Тринадцатая по счету акция "Ночь в музее" пройдет в ночь с 18 на 19 мая. Москвичей ждут более 350 экскурсий, мастер-классов, лекций, выставок, концертов и перформансов.
Более 350 мероприятий пройдет в Москве в "Ночь в музее"
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