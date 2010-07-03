Музеи Московского Кремля не будут участвовать в акции "Ночь в музее"

Музеи Московского Кремля не примут участие во всероссийской акции "Ночь в музее", которая пройдет в ночь с 18 на 19 мая, сообщает Агентство "Москва".
По словам гендиректора Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елены Гагариной, это связано с тем, что "территория Кремля ночью не может быть открыта по различным соображениям".
Она отметила, что в Московском Кремле приготовили вечернюю программу для детей по случаю Международного дня музеев, который также отмечается 18 мая.
"Это детская программа "Театр теней", которая связана с китайской выставкой "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке", – уточнила Гагарина.
Акция "Ночь в музее" пройдет в России уже в 13-й раз. Специальные программы для посетителей подготовили картинные галереи и музеи, арт-пространства и театры.
В программу акции "Ночь в музее" вошли 20 бесплатных театральных постановок. В частности, оперный театр-содружество "Гомер" представит спектакль "Воображаемая опера" в Царицыне.
Более 350 мероприятий пройдет в Москве в "Ночь в музее"
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