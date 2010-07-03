Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14 мая, 16:47

Музеи Московского Кремля не будут участвовать в акции "Ночь в музее"

город культура

14 мая, 16:47

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва24/Александр Авилов

Музеи Московского Кремля не примут участие во всероссийской акции "Ночь в музее", которая пройдет в ночь с 18 на 19 мая, сообщает Агентство "Москва".

По словам гендиректора Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елены Гагариной, это связано с тем, что "территория Кремля ночью не может быть открыта по различным соображениям".

Она отметила, что в Московском Кремле приготовили вечернюю программу для детей по случаю Международного дня музеев, который также отмечается 18 мая.

"Это детская программа "Театр теней", которая связана с китайской выставкой "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке", – уточнила Гагарина.

Акция "Ночь в музее" пройдет в России уже в 13-й раз. Специальные программы для посетителей подготовили картинные галереи и музеи, арт-пространства и театры.

В программу акции "Ночь в музее" вошли 20 бесплатных театральных постановок. В частности, оперный театр-содружество "Гомер" представит спектакль "Воображаемая опера" в Царицыне.

Более 350 мероприятий пройдет в Москве в "Ночь в музее"

Читайте также

город культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика