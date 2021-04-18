В Зеленоградском округе столицы до конца года проведут капитальный ремонт 11 фасадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
До конца 2021 года в Зеленоградском округе сделают капитальный ремонт 11 фасадов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы
"Обновление фасадов проводят только при устойчивой положительной температуре. Так, в этом году основной объем работ запланирован на период с 21 апреля по 20 сентября", – говорится в сообщении.
В ходе ремонта будет использоваться профессиональное оборудование, а также надежные строительные материалы. Все работы проводят в светлое время суток, чтобы не нарушать покой жителей.
В панельных домах сначала поведут исправление геометрии панелей, после чего их отремонтируют и заделают межпанельные швы. На финальном этапе фасад грунтуют и окрашивают в два слоя.
Для ремонта фасада домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, будут использовать полимерцементные смеси на армирующих сетках.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Замоскворечье капитально отремонтируют жилой дом 1927 года постройки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: