В Зеленоградском округе столицы до конца года проведут капитальный ремонт 11 фасадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До конца 2021 года в Зеленоградском округе сделают капитальный ремонт 11 фасадов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы

"Обновление фасадов проводят только при устойчивой положительной температуре. Так, в этом году основной объем работ запланирован на период с 21 апреля по 20 сентября", – говорится в сообщении.

В ходе ремонта будет использоваться профессиональное оборудование, а также надежные строительные материалы. Все работы проводят в светлое время суток, чтобы не нарушать покой жителей.

В панельных домах сначала поведут исправление геометрии панелей, после чего их отремонтируют и заделают межпанельные швы. На финальном этапе фасад грунтуют и окрашивают в два слоя.

Для ремонта фасада домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, будут использовать полимерцементные смеси на армирующих сетках.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Замоскворечье капитально отремонтируют жилой дом 1927 года постройки.