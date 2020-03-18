Более 350 тысяч москвичей получило доступ к электронным медкартам

07:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 350 тысяч человек получило доступ к своей электронной медицинской карте, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в течение года там появятся разделы с рецептами, выданными направлениями, записями на прием к врачам, информацией о диспансеризации и вызовами бригад скорой помощи.
По ее словам, вскоре пациенты смогут сами заполнять анкеты с анамнезом жизни и семейным анамнезом, а родители – загружать в электронную медкарту сканы документов о прививках, сделанных детям в частных и федеральных клиниках.
Сервис запустили в январе. В электронной карте пациент может увидеть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписные эпикризы.
Обратившись, например, к врачу частной клиники, можно будет предоставить ему всю необходимую информацию в режиме реального времени. Доступ можно получить на mos.ru, для этого нужно быть старше 15 лет и иметь полис ОМС.
Электронные карты защищены одноразовыми паролями. После первичной проверки данных их будут отправлять на телефон заявителя для входа в систему. При каждой последующей авторизации будет генерироваться и отправляться новый пароль.
А с февраля для родителей открыли возможность просматривать прививочные карты детей. Чтобы увидеть их, родителям необходимо подать отдельную заявку на портале.
"Мосгорсправка": электронные сервисы в медицине
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