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18:46

Парковка 23 февраля будет бесплатной во всей Москве

город транспорт

18:46

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной в День защитника Отечества, 23 февраля. Об этом ТАСС рассказали в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 23 февраля. Оплачивать парковку будет не нужно в том числе и на улицах, где действует тариф 380 рублей в час", – отметили в ГКУ. В учреждении добавили, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.

Собеседник агентства также напомнил автомобилистам о необходимости парковаться только в разрешенных местах, поскольку неправильно припаркованная машина может создать аварийно-опасную ситуацию.

Ранее сообщалось, что музеи предложат горожанам и туристам отметить День защитника Отечества, посетив концерты, выставки, мастер-классы и тематические лекции. Мероприятия пройдут с 20 по 24 февраля.

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город транспорт

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