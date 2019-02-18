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12:12

В Минстрое задумались о системе бронирования парковочных мест

власть транспорт

12:12

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Фото: Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В России может появиться система раннего бронирования парковочных мест, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис.

Чиновник отметил, что в крупных городах должны быть парковки с удобным способом оплаты и возможностью посмотреть в приложении свободные парковочные места. Если проект по бронированию "взлетит", такая система может появиться и в Москве.

"Конечно, бронь очень удобна – для любого водителя, особенно для тех, кто едет с ребенком или пожилым человеком, и заранее понимает, что приедет к определенному времени, заранее бронируя парковку", – заявил Чибис.

Он подчеркнул, что многие выберут такси и общественный транспорт, если будут знать, что свободной парковки нет.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут арендовать около 4,3 тысячи машино-мест в девяти округах столицы. Арендовать парковочное место на 10 лет смогут собственники помещений в многоквартирных домах.

власть транспорт

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