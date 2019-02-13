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13:57

Более 4 тысяч машино-мест могут арендовать автовладельцы в Москве

город транспорт

13:57

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи могут арендовать около 4,3 тысячи машино-мест в девяти округах столицы. Арендовать парковочное место на 10 лет могут собственники помещений в многоквартирных домах, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества города.

"Арендная плата колеблется от двух тысяч рублей до 7,3 тысячи рублей за один квадратный метр в год и зависит от удаленности парковок от МКАДа", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Для того, чтобы оформить парковочное место в аренду, нужно подать документы в службу "Одного окна", которая находится по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1. Также можно подать заявку на портале www.mos.ru.

Ранее сообщалось, что инвалидам могут разрешить бесплатно парковаться в любом регионе России. С этим предложением выступило Минтруда. Законопроект подразумевает создание специальных опознавательных знаков, которые будут выдавать инвалидам. Наклейки будут регистрировать в Федеральном реестре инвалидов, после чего данные передадут администраторам парковок.

город транспорт

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