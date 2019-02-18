Программу к 23 февраля подготовили 13 музеев Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные музеи предложат горожанам и туристам отметить День защитника Отечества, посетив концерты, выставки, мастер-классы и тематические лекции. Мероприятия пройдут с 20 по 24 февраля, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Специальную программу подготовили 13 учреждений городского департамента культуры. В картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова 22 февраля пройдет лекция "Герои земли русской", где расскажут о военных подвигах в произведениях отечественных живописцев. Купить билеты можно на месте, а вот регистрироваться нужно по телефону: +7 (495) 697-73-10.

23 февраля в галерее состоится концерт "Но ты и дорог мне такой" с участием лауреатов международных конкурсов Диляры Муравицкой (меццо-сопрано) и Светланы Сумачевой (сопрано), которые исполнят песни военных лет, романсы и дуэты. Аккомпанировать им на фортепиано будет заслуженная артистка России Наталия Гаврилова. Билеты, дающие право на посещение экспозиции, можно купить на сайте учреждения.

Помимо этого, с 20 февраля по 25 марта в музее пройдет выставка картин Александра Шилова "России славные сыны". На ней представят свыше 90 полотен, посвященных героям Великой Отечественной войны.

А вот Дом Высоцкого на Таганке организовал бесплатную фотовыставку "Защитники Отечества", объединившую работы нескольких поколений фотографов, которые снимали военные события разных лет. Посмотреть экспозицию можно до 5 марта.

Кроме того, 21 февраля в музее покажут театрализованный концерт "Бери шинель, пошли домой" с отрывками из дневников военного времени и фрагментами спектакля Театра на Таганке "Павшие и живые", в котором играл Владимир Высоцкий. Билеты уже продаются в кассе музея.

Любители истории оценят экскурсии в Музее Тропинина и московских художников его времени, которые пройдут 23 февраля. Участникам расскажут, за какие заслуги вручались те или иные награды и что они давали их обладателям. В честь праздника вход в музей станет бесплатным. Билеты на экскурсию нужно будет купить в кассе музея.

В музее "Садовое кольцо" до 26 февраля работает выставка моделей автомобилей под названием "Авто: история, стиль, движение". Посмотреть на правительственные, полицейские, пожарные автомобили и машины скорой помощи сможет любой желающий.

Участниками творческой встречи "Будь верен присяге" в Государственном выставочном зале истории войны в Афганистане станут ветераны и действующие военнослужащие. Мероприятие со свободным входом состоится 22 февраля.

Посетителям выставочного зала "Тушино" 23 февраля покажут концерт "С любовью, верой и отвагой". На нем вместе с вокалисткой Еленой Кругловой выступят студенты и выпускники Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. За билетами нужно обращаться в кассу выставочного зала.

Тем временем галерея "Выхино" подготовила концерт "От прекрасных дам", который пройдет 24 февраля. Его участниками станут лауреаты международных конкурсов студентки Московской государственной консерватории имени Чайковского скрипачка Маргарита Павлова и пианистка Дарина Гильмханова. Вход свободный.

Провести 23 февраля по-солдатски смогут гости музея-панорамы "Бородинская битва". Праздник "День русского солдата" пройдет в двух филиалах учреждения. В Музее героев Советского Союза и России состоится обзорная экскурсия "На встречу с героями", где расскажут интересные факты из жизни полярников, моряков, летчиков-испытателей и фронтовиков.

Там же пройдет лекция "Военный костюм Русской императорской армии", посвященная музейному расследованию, которое связано с портретами участников Первой мировой войны.

Юных посетителей ждут организаторы интерактивной программы "Оружие героев", где им покажут винтовку Мосина и пистолет-пулемет Шпагина. А в клубе военно-исторической реконструкции района Ясенево продемонстрируют образцы формы и снаряжения Красной армии времен Великой Отечественной войны.

Музей "Кутузовская изба" удивит программой "Солдатская сказка" для детей от семи до 10 лет. Гостям помогут освоить приемы строевой подготовки начала XIX века и дадут подержать в руках пушечные ядра и картечь. Участие в мастер-классе платное, записаться можно по телефону: +7 (499) 148-19-27.

Участникам программы "Творцы русского оружия: от Мосина до Калашникова" в Государственном музее обороны Москвы расскажут о жизни и работе известных оружейников. Посетители также услышат песни военных лет. Купить билеты можно в кассе музея.

Бесплатный мастер-класс для детей "Объемная открытка" 20 февраля проведут сотрудники галереи "Загорье". Они познакомят ребят с техникой изготовления открыток вручную, которая зародилась еще в Древнем Китае. Записаться можно по телефону: +7 (495) 329-00-27.

А в галерее-мастерской "Варшавка" 20 февраля состоится мастер-класс "Военные плакаты как жанр изобразительного искусства". Всю информацию можно узнать по номеру: +7 (499) 723-10-75.

Еще один мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток для пап и дедушек 21 февраля пройдет в галерее "Печатники". Записаться на занятие нужно заранее по телефону: +7 (499) 356‑21-10.

По случаю Дня защитника Отечества девять кинотеатров сети "Москино" бесплатно покажут 12 фильмов с участием Олега Меньшикова, Юрия Яковлева, Алексея Баталова и других известных актеров. Предварительная регистрация на сеансы не требуется.