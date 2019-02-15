В "Москино" пройдут бесплатные показы фильмов в честь Дня защитника Отечества

Фото: Кадр из фильма "Алые Паруса". Режиссер Александр Птушко. 1961 год

В девяти кинотеатрах сети "Москино" с 22 по 24 февраля в честь праздника защитника Отечества бесплатно покажут 12 отечественных фильмов.

"Ко Дню защитника Отечества в кинотеатрах сети "Москино" столичного департамента культуры пройдут бесплатные показы фильмов с участием Олега Меньшикова, Юрия Яковлева, Алексея Баталова и других известных актеров", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении уточняется, что посмотреть киноленты можно будет девяти кинотеатрах сети – "Салюте", "Искре", "Спутнике", "Юности", "Туле", "Молодежном", "Сатурне", "Вымпеле" и "Полете". Предварительная регистрация не требуется.

В этом году День защитника Отечества приходится на субботу. Образовавшийся в результате этого выходной перенесут на 10 мая. А вот по случаю Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд.