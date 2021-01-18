Два дома на 336 квартир планируют построить на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два дома планируют построить на западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Многоквартирные здания возведут в районе Очаково-Матвеевское. Всего в домах будет 336 квартир, большинство из которых (247) будут двухкомнатные. Фасады здания облицуют керамическим кирпичом. Корпуса объединят одноуровневой подземной автостоянкой.

Первые этажи отдадут под нежилые помещения. Дворовую территорию озеленят и благоустроят, на ней расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года планируют передать под заселение шесть столичных новостроек по программе реновации. Они расположены в пяти районах: Головинском (САО), Бутырском (СВАО), Филевском парке (ЗАО), Хорошёво-Мневниках (СЗАО) и Обручевском (ЮЗАО).

Новым жильем будут обеспечены более 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов на первом этапе программы в 2020–2024 годах. Отмечалось, что жителям заблаговременно направят уведомления о начале расселения.