Два дома на 336 квартир планируют построить на западе Москвы

10:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Два дома планируют построить на западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Многоквартирные здания возведут в районе Очаково-Матвеевское. Всего в домах будет 336 квартир, большинство из которых (247) будут двухкомнатные. Фасады здания облицуют керамическим кирпичом. Корпуса объединят одноуровневой подземной автостоянкой.
Первые этажи отдадут под нежилые помещения. Дворовую территорию озеленят и благоустроят, на ней расположатся спортивная и детская площадки, а также пространство для отдыха взрослых.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года планируют передать под заселение шесть столичных новостроек по программе реновации. Они расположены в пяти районах: Головинском (САО), Бутырском (СВАО), Филевском парке (ЗАО), Хорошёво-Мневниках (СЗАО) и Обручевском (ЮЗАО).
Новым жильем будут обеспечены более 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов на первом этапе программы в 2020–2024 годах. Отмечалось, что жителям заблаговременно направят уведомления о начале расселения.
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