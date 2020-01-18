Более 70 представлений ожидается на "Путешествии в Рождество" в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городской фестиваль "Путешествие в Рождество" 18 и 19 января предложит жителям и гостям столицы более 70 ярких представлений на 50 площадках. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Так, в Камергерском переулке столицы откроется шале "Домик новогодней сказки", где покажут кукольные спектакли и представления по мотивам самых известных зарубежных сказок. Насладиться джаз-, поп- и фолк-композициями можно будет на Манежной площади, а на Ореховом бульваре пройдет концерт детских песен.

Ярким пунктом программы станет кукольное шоу "Цирк на нитях" артистов Театра Виктора Антонова из Санкт-Петербурга. Детские спектакли также состоятся на Профсоюзной улице и на бульваре Дмитрия Донского. Здесь выступят театральное объединение Panama и Первый театр соответственно.

Помимо представлений, организаторы фестиваля также предложат горожанам активный спортивный отдых. Так, на Новом Арбате запустят мастер-классы по сноубордингу, в том числе с участием чемпионов России Артема и Виктора Теймуровых. Здесь же можно найти детскую сноуборд-площадку – вторая такая же находится на Тверском бульваре.

Неподалеку от памятника Сергею Есенину на том же Тверском бульваре горожан и гостей столицы научат создавать елочные игрушки по образу бельгийских и голландских художников. Познакомиться с яркими образцами европейских мастеров также можно будет на Рождественском и Ореховом бульварах.

Особую категорию фестивальных занятий составляют мастер-классы по кулинарному мастерству. Например, на Митинской улице посетителей научат готовить датский рисовый пудинг и немецкий пирог с яблоками. На Ореховом бульваре предложат полный обед – сварят крюшон, испекут штоллен и приготовят латышское жаркое из говядины. В Москве таких площадок с кулинарными уроками откроется сразу несколько.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля "Путешествие в Рождество" в ближайшие выходные можно здесь. Мероприятия будут бесплатными для всех посетителей.

Зимний фестиваль традиционно самый популярный среди всех событий цикла "Московские сезоны". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к 2 января "Путешествие в Рождество" совершили уже 15 миллионов человек. Градоначальник впоследствии продлил фестиваль до 31 января, горожанам и гостям столицы будут доступны более 50 площадок.

