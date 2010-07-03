Cтроительство пешеходно-торгового моста у метро "Юго-Западная" отменили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти отменили строительство пешеходно-торгового моста у метро "Юго-Западная". Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным на заседании 17 октября.

Мост площадью 1,5 тысячи квадратных метров планировали возвести на территории владения 13 на улице 26-ти Бакинских Комиссаров в Западном округе столицы. Строительные работы стартовали несколько лет назад, но так и не были завершены.

Отмечается, что решение прекратить реализацию инвестиционного контракта по строительству моста было принято по просьбам москвичей в рамках программы "Мой район". Долгострой будет демонтирован.

Ранее сообщалось, что на западе столицы, на Минской улице, построят многофункциональный центр. Его площадь составит около 4,5 тысячи квадратных метров. Инвестору позволили устроить там помещения, предназначенные для оказания банковских и страховых услуг, выставочной деятельности, а также офисы и парковку.