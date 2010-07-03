АЗС на Фрязевской улице ожидает реконструкция

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АЗС "Роснефть" на Фрязевской улице ожидает реконструкция. Проект работ рассмотрела Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным на заседании 9 октября.

Согласно проекту, после реконструкции площадь станции увеличится до одной тысячи квадратных метров. По замыслу авторов проекта, это сделает процесс заправки автомобилей более комфортным для водителей, а также позволит улучшить сопутствующий сервис.

Проект реконструкции АЗС на Фрязевской улице вынесут на публичные слушания.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО планируют построить базу ГБУ "Автомобильные дороги". Согласно проекту, рассмотренному ГЗК, база появится рядом с селом Красная Пахра на участке площадью 3,83 гектара. Там собираются соорудить гаражи, склады и автосервис для обслуживания машин и техники.