В ТиНАО планируют построить базу ГБУ "Автомобильные дороги"

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Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) рассмотрела проект изменений в правила землепользования, предусматривающих строительство базы ГБУ "Автомобильные дороги" в ТиНАО.

Предполагается, что база появится рядом с селом Красная Пахра на участке площадью 3,83 гектара. Здесь планируют построить гаражи, склады и автосервис для обслуживания машин и техники.

Проект изменений в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания.

Ранее сообщалось, что на улице Красной Сосны в столице построят производственно-складской комплекс. Возводить здание, где будут находиться предприятия и склады, начнет строительная компания "Монкон". Сейчас на участке в 1,9 гектара расположены некапитальные ангары. На их месте появится комплекс площадью 28,62 тысячи квадратных метров.

