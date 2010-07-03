Производственно-складской комплекс построят в СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина внесла изменения в правила землепользования и застройки. Тем самым она разрешила построить производственно-складской комплекс на улице Красная Сосна.

Возводить здание, где будут находиться предприятия и склады, начнет строительная компания "Монкон". Проект изменений в ПЗЗ вынесут на публичные слушания.

Сейчас на участке в 1,9 гектара расположены некапитальные ангары площадью 1,85 тысячи квадратных метров, которые вскоре снесут. На их месте появится комплекс площадью 28,62 тысячи квадратных метров. Он повысит эффективность работы и обеспечит более динамичное развитие предприятия.

Ранее ГЗК одобрила семь площадок для строительства домов по программе реновации. Общая площадь новой недвижимости составит 348 тысяч квадратных метров.