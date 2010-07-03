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Москва 24

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Город

09:08

Многофункциональный центр построят на западе столицы

город строительство недвижимость

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

На западе столицы построят многофункциональный центр площадью около 4,5 тысячи квадратных метра. Он появится по адресу: улица Минская, владение 2Г, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Отмечается, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась внести изменения в правила землепользования и застройки по данному адресу.

В пресс-службе подчеркнули, что инвестору, помимо придорожного сервиса, разрешено размещать помещения, предназначенные для оказания банковских и страховых услуг, выставочной деятельности, а также офисы и парковку.

Уточняется, что ранее на этом участке было согласовано строительство автомойки с кафе, однако объект так и не построили.

Ранее стало известно, что в районе Солнцево планируют построить многофункциональный комплекс. В здании площадью более 13 тысяч квадратных метров будут размещены офисы, магазины, культурные и спортивные организации.

А в Печатниках рассчитывают реорганизовать промышленную зону, а на ее месте построить жилой квартал площадью более 250 тысяч квадратных метров. В планах застройщика – возвести на территории нового квартала два детских сада, школу, паркинг на 600 машино-мест и многофункциональный комплекс.

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