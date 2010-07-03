Жилой дом 1902 года в центре Москвы капитально отремонтируют

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жилой дом на территории объекта культурного наследия – Камер-Коллежского вала – отремонтируют, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомэкспертизу.

Шестиэтажное здание на Поварской улице, построенное в 1902 году по индивидуальному проекту, обновят в рамках капитального ремонта. Работы коснутся в том числе кровли, цоколя и фасада. Планируется также замена системы наружного водостока и флагодержателей.

Входную площадку тоже приведут в порядок, устроят решетку для вытирания обуви, а на палисаднике, примыкающем к главному фасаду, появится керамогранитная плитка. Внутри обновят ограждения, поручни, на ступенях первого этажа сделают противоскользящие планки. Коммуникации дома модернизируют, в частности, системы электроснабжения, водоснабжения, отопления.

Капитальный ремонт ожидает еще множество старых столичных домов. Это семиэтажное здание, возведенное по индивидуальному проекту в 1941 году в Басманном районе. Мосгосэкспертиза согласовала проект капремонта жилого дома 1917 года постройки на Арбате и кирпичного дома 130-летней давности на улице Жуковского – на территории исторических Земляного города и Огородной слободы.