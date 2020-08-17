Движение трамваев в районе метро "Войковская" восстановлено

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение трамваем в районе станции метро "Войковская" восстановлено. Об этом говорится на официальной странице Мосгортранса в Twitter.

"Восстановлено движение трамваев № 23, 27, 30 и 31", – говорится в сообщении. До этого по техническим причинам трамваи временно не заезжали на кольцо у станции метро "Войковская".

Ранее сообщалось, что в столице после ремонта путей начнут тише ездить трамваи. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, в городе заменят порядка 25 километров трамвайных путей на бесстыковые.

Кроме того, на некоторых участках их отделят от проезжей части разметкой, что позволит водителям трамваев быстрее и без существенных задержек из-за автомобилей передвигаться. Изменения произойдут до конца года.

