Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение трамваев на Варшавском шоссе восстановлено. Об этом говорится в Twitter-аккаунте ГУП "Мосгортранс".

Там временно следовали с задержкам трамваи № 3, 16, 47 и 49. В пресс-службе Мосгортранса сообщили, что задержка в движении произошла из-за повреждения контактной сети.

Ранее сообщалось, что в столице после ремонта начнут тише ездить трамваи. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, в городе заменят порядка 25 километров трамвайных путей на бесстыковые.

Кроме того, на некоторых участках их отделят от проезжей части разметкой, что позволит водителям трамваев быстрее и без существенных задержек из-за автомобилей передвигаться. Изменения произойдут до конца года.

