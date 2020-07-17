В Москве стартует строительство в рамках проекта Юго-Восточной хорды

10:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице начинается возведение объектов в рамках проекта Юго-Восточной хорды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" Депстроя Василия Десяткова.
"На сегодняшний день у нас как у заказчика есть положительное разрешение экспертизы на данный участок Юго-Восточной хорды, также разыгран контракт на проведение строительно-монтажных работ, с "Мостотрестом" заключен контракт", – отметил он.
По слова Десяткова, очищенную площадку уже передали подрядной организации. На строительство участка отводится 35 месяцев, но работы могут быть завершены раньше срока.
"Контрактный срок у нас – 2023 год, но здесь, я уверен, объект будет построен раньше названных сроков. В данный момент мы разрабатываем ориентировочный график начала и завершения работ", – сказал директор.
Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов, пересечет Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, улицу Липецкую, Варшавское шоссе, пройдет через 35-й километр МКАД и выйдет на магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Длина Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит порядка 36 километров, из них 6,5 километра – это реконструкция участков улиц Каспийской и Шоссейной.
В составе Юго-Восточной хорды построят эстакаду длиной 1,5 километра. Она появится в районе Волгоградского проспекта. Проектная документация уже согласована Москомархитектурой.
Количество полос будет варьироваться от трех до четырех в каждом направлении, на разделительной полосе в центре установят фонари, по бокам сделают ограждения.
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