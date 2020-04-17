Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти продлят сроки ввода новых медицинских объектов. Данное решение принимается из-за отсутствия прогнозировавшегося роста числа госпитализированных пациентов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы предполагали, что на начало следующей недели – на конец этой у нас будет рост госпитализации в три – четыре раза выше, этого не произошло, слава богу, поэтому мы даже пролонгируем график ввода новых объектов. Возможно, что часть из них и не понадобится", – сообщил глава города в интервью на телеканале "Россия-1".

По словам Сергея Собянина, правительство города готово к введению около 15 тысяч единиц коечного фонда.

Ранее стало известно, что министерство обороны РФ по поручению президента России Владимира Путина выделит 20 бригад специалистов в области реанимации для борьбы с коронавирусом в Москве.

Все работники пройдут специальную подготовку в боевом режиме и будут направлены в любой регион страны для оказания помощи в лечении больных с COVID-19.

Также Собянин рассказал, что ограничительные меры из-за COVID-19 могут ужесточить в столице. Причиной могут стать многочисленные нарушения со стороны горожан.

В пятницу, 17 апреля, состоялось открытие новой Инфекционной больницы в Вороновском. Первых пациентов медцентр примет уже 20 апреля.