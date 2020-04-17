Ограничительные меры из-за COVID-19 могут ужесточить в столице

17 апреля, 21:21
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, рассказал в интервью на телеканале "Россия-1" Сергей Собянин.
По его словам, причиной для ужесточения пропускного режима могут стать многочисленные нарушения со стороны горожан.
"Если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий, все инструменты для этого есть", – отметил Собянин.
Мэр отметил, что большая часть жителей столицы соблюдает режим самоизоляции. "Можно сказать, что подавляющее большинство москвичей соблюдают тот режим самоизоляции, который был установлен государственной властью", – сообщил Собянин.
Кроме того, глава города уточнил, что рост госпитализаций в три – четыре раза допускался на конец этой – начало следующей недели.
"Мы предполагали, что на начало следующей недели – на конец этой у нас будет рост госпитализации в три – четыре раза выше, этого не произошло, слава богу, поэтому мы даже пролонгируем график ввода новых объектов", – добавил Собянин.
С 15 апреля в Москве заработали цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
Как оформить цифровой пропуск
Несмотря на действующий режим самоизоляции, в столице за прошедшие сутки принудительно были госпитализированы 134 нарушителя. Эти граждане на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении.
Также за сутки в городе составили более 1,5 тысячи протоколов за нарушение ограничений по передвижению по городу. С момента введения режима повышенной готовности в Москве составлено более 13,5 тысячи протоколов на сумму 54 миллиона рублей.
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