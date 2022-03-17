В Москве откроют мемориальную доску директору Пушкинского музея Ирине Антоновой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В воскресенье, 20 марта, в Москве состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски искусствоведу Ирине Антоновой, которая более 50 лет занимала пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Памятную доску установят на фасаде дома 14/5 на Покровском бульваре, где жила Антонова. В церемонии, приуроченной к 100-летию со дня рождения искусствоведа, примут участие ее родственники, коллеги и местные жители.

"20 марта Ирине Александровне исполнилось бы 100 лет. К этому событию и приурочено открытие мемориальной доски на доме, где она жила. Идея увековечить ее память принадлежит сотрудникам Пушкинского музея", – заявила Сергунина.

В мэрии пояснили, что на памятной доске изображен портрет Антоновой в профиль на фоне колоннады главного здания Пушкинского музея. Нижняя часть доски выполнена в форме ступеней, символизируя многолетний профессиональный путь Антоновой. Автором доски стал народный художник России, академик Российской академии художеств Георгий Франгулян.

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова скончалась в декабре 2020 года. В должности директора Пушкинского музея она проработала с февраля 1961 года по июль 2013-го, а затем до самой смерти занимала пост президента учреждения.