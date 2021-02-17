В поселении Новофедоровском построят пожарное депо со скалодромом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В поселение Новофедоровском появится пожарное депо на два машино-места. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что проектную документацию уже согласовала Москомэкспертиза. Здание будет находиться по адресу деревня Рассудово, Зеленая улица, владение 1а.

"В рамках программы "Безопасный город" в Троицком и Новомосковском округах возводятся новые пожарные депо. Строительство важных социальных объектов направлено на минимизацию последствий от происшествий и возможных возгораний, а также сокращение времени прибытия экстренных служб на места вызова", – отметил руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В здании депо будет блок для пожарной техники, газодымозащитной и дежурной службы. В нем обустроят восстановительный центр с тренажерным залом, сауной, комнатой отдыха и психологической разгрузки.

В проекте также указано строительство учебно-тренировочной башни со скалодромом. На ней спасатели смогут отрабатывать действия при пожаре. На прилегающей территории появятся проезды и автостоянки, специалисты организуют наружное освещение, высадят цветники, кустарники и деревья.

Ранее сообщалось, что фармацевтический комплекс площадью 3,7 тысячи квадратных метров построят в районе Черемушки на юго-западе Москвы.

Трехэтажное здание, предназначенное для ветеринарно-фармацевтического производства, будет находиться в Научном проезде, рядом с владением 6.