Фармацевтический комплекс появится на территории промзоны в Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Фармацевтический комплекс площадью 3,7 тысячи квадратных метров построят в районе Черемушки на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
По информации Мосгосстройнадзора, соответствующее разрешение на строительство уже выдано. Оно позволяет застройщику приступить к работам и действует до 2022 года.
Трехэтажное здание, предназначенное для ветеринарно-фармацевтического производства, будет находиться в в Научном проезде, рядом с владением 6.
На прилегающей территории появятся проезды, пешеходные дорожки и зоны отдыха со скамейками, также высадят кустарники.
"После того, как застройщик получит извещение о начале работ, будет составлен график проверок комплекса. Специалисты центра экспертиз выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
На предприятии планируют создать около 200 рабочих мест.
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