Школу с учебным корпусом для старшеклассников построят на юго-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юго-востоке столицы появится школа на 1 150 мест и учебный корпус на 350 мест, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщили в Мосгосстройнадзоре, школу возведут в 17-м квартале Некрасовки.

В основном трехэтажном здании будет располагаться начальная и основная школа.

На школьной территории разобьют сад с плодовыми деревьями и кустарниками, также там появятся грядки, две теплицы и класс для занятий на воздухе.

Кроме того, обустроят площадки для игр, футбольное поле, беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, занятий гимнастикой и сдачи норм ГТО.

Для учеников старших классов возведут отдельный учебный корпус на 350 мест, с универсальными учебными кабинетами, лабораториями, ИТ-полигоном, библиотекой с медиатекой и спортзалом.

"К проверкам строительства школы и учебного корпуса в Некрасовке привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов", – приводятся в материале слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Школу планируют построить в 2022 году.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к 1 сентября 2021 года в Левобережном районе планируют открыть новую школу № 158 на 1 900 учеников. В четырехэтажном здании будет создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения школьников всех возрастов. Помещения также приспособят для учеников с ограниченными возможностями.