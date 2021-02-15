Школу с учебным корпусом для старшеклассников построят на юго-востоке столицы

08:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На юго-востоке столицы появится школа на 1 150 мест и учебный корпус на 350 мест, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как сообщили в Мосгосстройнадзоре, школу возведут в 17-м квартале Некрасовки.
В основном трехэтажном здании будет располагаться начальная и основная школа.
На школьной территории разобьют сад с плодовыми деревьями и кустарниками, также там появятся грядки, две теплицы и класс для занятий на воздухе.
Кроме того, обустроят площадки для игр, футбольное поле, беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, занятий гимнастикой и сдачи норм ГТО.
Для учеников старших классов возведут отдельный учебный корпус на 350 мест, с универсальными учебными кабинетами, лабораториями, ИТ-полигоном, библиотекой с медиатекой и спортзалом.
"К проверкам строительства школы и учебного корпуса в Некрасовке привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов", – приводятся в материале слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
Школу планируют построить в 2022 году.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что к 1 сентября 2021 года в Левобережном районе планируют открыть новую школу № 158 на 1 900 учеников. В четырехэтажном здании будет создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения школьников всех возрастов. Помещения также приспособят для учеников с ограниченными возможностями.
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