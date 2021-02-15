Разрешена продажа квартир в первом доме комплекса жилого квартала "Октябрьское поле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компании "РГ-Девелопмент" разрешили открыть продажи квартир в первом доме жилого комплекса, возводимого на территории жилого квартала "Октябрьское поле". Об этом сообщили в Москомстройинвесте.

"Компания "РГ-Девелопмент" может приступить к реализации квартир в строящемся жилом комплексе по адресу улица Берзарина, владение 32/14/2 (СЗАО). Москомстройинвест выдал ООО "Специализированный застройщик "Стройэкспорт" заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ", – уточнила председатель комитета Анастасия Пятова.

Жилой квартал возводится на северо-западе Москвы на основе договора о комплексном развитии территории. Ранее здесь располагалась промзона Октябрьское поле.

Дом, в котором будут продавать жилые помещения, рассчитан на 312 квартир. Для удобства горожан под домом расположится парковка на 61 машину. Непосредственно в здании также разместят поликлинику.

В дальнейшем, как подчеркнули в Москомстройинвесте, инвестор "РГ-Девелопмент" планирует построить школу, поликлинику, два детских сада общей площадью около 200 тысяч квадратных метров. Новые постройки позволят создать более 500 рабочих мест.

Ранее стало известно, что на территории другой промзоны, Грайвороново, возведут дошкольные учреждения, школы и поликлинику. По плану речь идет о 14 социальных объектах, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

