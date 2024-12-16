Комплекс горхозяйства Москвы сообщил о штатном электроснабжении в Кузьминках

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Электроснабжение в столичном районе Кузьминки осуществляется в штатном режиме. Об этом в телеграм-канале сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Ведомство таким образом отреагировало на сообщения в социальных сетях, в которых говорилось, что у жителей на юго-востоке столицы пропал свет, а также стало отключаться отопление.

На прошлой неделе специалисты комплекса городского хозяйства Москвы внесли корректировки в работу системы отопления в связи с похолоданием. Ожидалось, что столбик термометра может опуститься ночью до минус 12 градусов.

Сильное похолодание ожидается в столичном регионе и с 18 на 19 декабря. Температура будет опускаться до минус 15 – минус 20 градусов. Затем температура начнет расти, потеплеет до минус 10 градусов.

