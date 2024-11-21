21 ноября, 19:40Город
Новые тарифы на электроэнергию утверждены в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новые тарифы на электричество утверждены в Москве, сообщает портал мэра и правительства столицы. Соответствующий документ опубликован в разделе московского департамента экономической политики и вступает в силу с 1 января 2025 года.
Приказом также определяются примененные понижающие коэффициенты при установлении цен на электрическую энергию. Так, одноставочный тариф для проживающих с электроплитами и электроотопителями в первом полугодии составит 6,15 рубля за киловатт в час, а во втором – 7,16.
При этом тарифы для пользователей электрических счетчиков с двумя зонами в первом полугодии 2025 года днем составит 7,45, а ночью – 3,02 рубля. В трехзонных тарифах стоимость электричества составит 8,94; 6,15 и 3,02 рубля за три зоны энергопотребления соответственно.
Ранее москвичам посоветовали установить двухтарифный счетчик, использовать энергосберегающие лампы и отключать неиспользуемые приборы из розеток, чтобы меньше платить за электричество.
Эксперты объяснили, что ночью электричество гораздо дешевле.
Более 225 тысяч электросчетчиков заменили в жилых домах в Москве с начала года