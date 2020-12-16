На юге Москвы построят почти 40 социальных объектов по программе реновации

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В шести районах ЮАО планируют построить 37 социальных объектов по программе реновации. В округе появятся новые школы, детские сады, поликлиника и подстанция скорой помощи, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
"В 13 школах смогут обучаться 5 600 учащихся, также появятся 11 детских садов на 2 050 мест. Кроме того, в округе по программе реновации построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, а также три ФОКа с бассейном и катком", – рассказал он.
По словам Левкина, социальные объекты построят в районах Нагатинский Затон, Нагорном, Бирюлево Восточное, Царицыно, Донском и Нагатино-Садовники.
Он также добавил, что на юге Москвы идет расселение 10 домов, свыше 30 объектов находятся в стадии проектирования.
Ранее дом на 345 квартир возвели по программе реновации в столичном районе Чертаново Южное. По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, здание по адресу 26-й микрорайон, корпуса 81–82, готовится к вводу в эксплуатацию. Сейчас специалисты завершают работы и выполняют уборку в квартирах.
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