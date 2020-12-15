В Чертанове Южном возвели дом по программе реновации

18:00
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Дом на 345 квартир возвели по программе реновации в столичном районе Чертаново Южное. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, здание по адресу 26-й микрорайон, корпуса 81–82, готовится к вводу в эксплуатацию. Сейчас специалисты завершают работы и выполняют уборку в квартирах.
Общая площадь квартир в доме – около 11 тысяч квадратных метров. Здание состоит из пяти секций, оно возведено по индивидуальному проекту. Для облицовки фасада использованы керамогранитные плиты с рисунком под кирпич. Также на территории объекта предусмотрен подземный паркинг.
Кроме того, в здании оборудованы две квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья. В них установлена специальная сантехника, расширены коридоры и дверные проемы. Первые этажи будут нежилыми, там расположатся службы, аптеки, магазины и кафе. В каждой секции установлены лифты, новостройка оснащена охранной системой и пожарной сигнализацией.
На придомовой территории появились деревья, кустарники, газоны и цветники. Для малышей обустроена детская площадка.
Ранее Росреестр поставил на кадастровый учет два дома по программе реновации на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки. В односекционном доме общей площадью 13,1 тысячи квадратных метров на Волгоградском проспекте, 105А, уже зарегистрировано право собственности города на первую квартиру.
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