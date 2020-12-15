Почти 300 семей переехали по программе реновации на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Около 300 семей в Восточном административном округе столицы въехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
"В данном округе программа начала работать в 2018 году, и жилье по ней уже предоставлено 1 214 семьям, 299 из которых уже переехали в новые квартиры", – пояснил глава ведомства Сергей Левкин.
Левкин отметил, что программа реновации в ВАО действует в районах Северное Измайлово и Перово. Пять новостроек заселяются, жители 28 домов находятся в стадии расселения.
По словам руководителя департамента, в округе подобраны 82 стартовые площадки с градостроительным потенциалом 1,6 миллиона квадратных метров.
Ранее сообщалось, что расселение участников программы реновации в Западном Дегунине запланировано на середину 2021 года. 80 семей из пятиэтажки на Коровинском шоссе, доме 29А, первыми получат смотровые ордена и начнут переезд.
"Москва сегодня": более 28 тыс семей за 3 года получили новое жилье по программе реновации
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