Почти 300 семей переехали по программе реновации на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 300 семей в Восточном административном округе столицы въехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"В данном округе программа начала работать в 2018 году, и жилье по ней уже предоставлено 1 214 семьям, 299 из которых уже переехали в новые квартиры", – пояснил глава ведомства Сергей Левкин.

Левкин отметил, что программа реновации в ВАО действует в районах Северное Измайлово и Перово. Пять новостроек заселяются, жители 28 домов находятся в стадии расселения.

По словам руководителя департамента, в округе подобраны 82 стартовые площадки с градостроительным потенциалом 1,6 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что расселение участников программы реновации в Западном Дегунине запланировано на середину 2021 года. 80 семей из пятиэтажки на Коровинском шоссе, доме 29А, первыми получат смотровые ордена и начнут переезд.